Sørger for 30 sjøfolk tilbake i arbeid

Rederiet kan med det sette 30 sjøfolk tilbake i arbeid – 15 på hvert skift.Skipet går inn i spotmarkedet.NOR-registrerte Havila Mercury var et av flere Havila-fartøy som ble tatt ut av markedet i november, noe som førte til at mange sto uten jobb.– Vi tar tilbake de som var permittert fra skipet og noen i tillegg. Da er det de som har vært hos oss før som får muligheten, sier Havila-sjef Njål Sævik til Sysla Maritime.Den har strammet seg til i spotmarkedet den siste tiden. Selv om man går til både norsk og britisk side, var det torsdag kun ett ankerhåndteringsfartøy tilgjengelig i spotmarkedet akkurat nå, legges det til på nettstedet. Havila Mercury er et multifunksjonelt ankerhåndteringsskip med Rolls-Royce UT 786 CD design. Fartøyet med byggnummer 86 er utrustet ved Havyard Leirvik (...) Spesielt med Havila Mercury er oppholdsrommet eller skylobbyen som er innredet på toppen av styrehuset. I dette rommet har mannskapet flott utsikt over hav og havn. Det er innredet lugarplass for 33 personer om bord og det består av syv enkle og tretten doble lugarer", var noe av det Maritimt Magasin skrev om skipet, da det ble levert i 2007.