Sperre Coolers blir Hydroniq Coolers

Det avlange bygget i midten huser Hydroniq Coolers (tidligere Sperre Coolers) på Ellingsøya i Ålesund. Foto: Sperre

Ålesund-bedriften Sperre Coolers AS, som er leverandør av marine kjøleløsninger til alle typer skip og rigger, endrer navn til Hydroniq Coolers AS.



Navneendringen har sammenheng med at Sperre-familien i mars i fjor solgte sin kompressorvirksomhet Sperre Industrier AS til Norvestor, inkludert rettighetene til merkenavnet «Sperre». Det kommer frem av en pressemelding tirsdag.



– Navnet Hydroniq henspiller på temperaturregulering ved bruk av væske, som forklarer hva virksomheten vår holder på med, sier Inge Bøen, administrerende direktør i Hydroniq Coolers.



Hydroniq Coolers leverer varmevekslere til maritim industri. Varmevekslere anvendes til å kjøle ned maskinrommet, ved hjelp av sjøvann, på alle typer skip og rigger. Til tross for at selskapet bare har 22 ansatte har det etablert seg som en internasjonal anerkjent leverandør. Blant produktene er marine kjøleløsninger til fartøy som opererer innen offshore, shipping, cruise, passasjertransport, fiskeri og oppdrett. Blant selskapets kunder og samarbeidspartnere finner man redere, verft og skipsdesignere.



Selskapet har også utviklet et system for sjøvannskjøling som er integrert i skroget under maskinrommet, heter det i pressemeldingen. Dermed frigjøres verdifull plass i maskinrommet, hvor det allerede er svært trangt på de fleste fartøy.



Hydroniq Coolers AS er eid av investeringsselskapet SMV Invest AS (tidligere Sperre Mek. Verksted AS), som ledes av Erik Langseth, som også er styreleder i Hydroniq Coolers.



– Hovedfokus til Sperre-familien er nå å utvikle de resterende industrivirksomhetene de eier, inkludert Hydroniq Coolers. Eierselskapet SMV Invest AS har en solid finansiell posisjon og er forberedt på å støtte Hydroniq Coolers, til det beste for selskapets kunder.