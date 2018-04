Stadt leverer til Topaz

Topaz-rederiet tar i bruk teknologi fra norske Stadt i sine to nye skip, Topaz Master og Topaz Mariner. Foto: Topaz

Rederiet Topaz Marine i Dubai får i disse dager overlevert sine to første ankerhåndteringsskip med diesel-elektrisk fremdrift fra Stadt As i Gjerdsvika.



Rederiet har 90 skip i flåten fra før, og senere i år får Topaz Energy & Marine for øvrig levert to nybygg fra Vard Brattvaag (Topaz Tiamat og Topaz Tangaroa).



Hallvard Slettevoll, direktør i Stadt, ser på kontrakten som svært viktig for selskapet.



– Stadt-teknologien er unik ved at den er utviklet med Lean-tankegang, noe som blir mer og mer påaktet i mange sammenhenger i disse dager. Stadt Lean Propulsion fører til svært lave drivstoffutgifter, lave miljøutslipp, og sikker og kostnadseffektiv drift av skipene over en lang levetid, slår Slettevoll fast i en melding.



Fartøyene som Stadt har levert til, heter Topaz Master og Topaz Mariner, og er bygd ved Hangtong Shipbuilding i Kina.



Mer enn 30 skip bruker Stadt sin patenterte Lean-tekonologi som fremdriftssystem i dag.