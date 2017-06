Statoil-kontrakt til Far Searcher

Arkivfoto av Far Searcher.

Statoil Petroleum AS har tildelt SolstadFarstad sin PSV Far Searcher (2008, UT 751 E, 5.127 DWT) en femårs kontrakt for å gå inn i Statoils PSV flåte på norsk kontinentalsokkel. Oppstart av kontrakten vil finne sted i september 2017, og Statoil har opsjon på å forlenge kontrakten med ytterligere 5 x 1 år.



Det opplyser SolstadFarstad i en børsmelding.

Som en del av kontrakten vil det bli installert energilagringssystem (Energy Storage System) om bord, og fartøyet vil bli tildelt klassenotasjon "Battery Power" fra DNV-GL.

Far Searcher vil med denne kontraktstildelingen være det andre fartøyet fra SolstadFarstad som inngår i Statoil flåten med Energy Storage system og klassenotasjon «Battery Power».

De kommersielle betingelsene i avtalen holdes konfidensielt

mellom partene.



