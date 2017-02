Statoil tildeler flere kontrakter

Statoil tildeler Simon Møkster Shipping AS kontrakter på tre beredskapsfartøyer, og Havila Shipping ASA på ett beredskapsfartøy.Kontraktene har en samlet verdi, inkludert opsjoner, på 2,7 milliarder kroner. Fartøyene skal inngå i Statoils områdeberedskap på norsk sokkel.– Statoil har en omfattende beredskap på norsk sokkel, og gjennom kontraktene har vi sikret oss fire fartøyer som er spesielt tilpasset våre farvann. Jeg ser fram til et fortsatt langt og godt samarbeid med Simon Møkster Shipping og Havila Shipping, sier Philippe F. Mathieu, direktør for Felles driftsstøtte i Statoil.Alle kontraktene har en varighet på syv år, med fem ett-årige opsjoner.Saken ble først omtalt på Statoil sine nettsider.