Statoil vil bygge skrog i Singapore

Slik er tegningen av produksjonsskipet for Johan Castberg-feltet. Illustrasjon: Statoil

Statoil skal bygge et produksjonsskip som skal ligge på Johan Castberg-feltet i Barentshavet, og har signert en intensjonsavtale med Sembcorp Marine Rigs & Floaters Pte. Ltd i Singapore for byggingen av skrog med integrert boligkvarter. Det var ingen norske anbud til kontrakten.



Selve kontrakten vil bli undertegnet ved endelig investeringsbeslutning planlagt før jul, heter det i en pressemelding fra Statoil.



4 MILLIARDER

Kontrakten vil omfatte prosjektering, anskaffelse og bygging, og har en verdi på 4 milliarder kroner. Kontrakten ble vunnet i internasjonal konkurranse og avtalen markerer en viktig milepæl for fremdriften i Castberg-prosjektet.



– Vi kommer nå til å jobbe tett sammen med Sembcorp Marine for å sørge for en sikker og effektiv leveranse forankret i våre krav til HMS, kvalitet, tid og kost. Parallelt fortsetter vi det øvrige anskaffelsesarbeidet, sier Pål Eitrheim, direktør for anskaffelser i Statoil.



TIDSKRITISK

Byggingen av skroget er det mest tidskritiske for gjennomføringen av Johan Castberg-prosjektet frem til planlagt oppstart i 2022. Kontrakten vil ha en egen kanselleringsklausul knyttet til godkjenning av plan for utbygging og drift (PUD).



– Johan Castberg er den neste store feltutbyggingen på norsk sokkel og viktig for fremtidig infrastruktur i Barentshavet. Analyser fra Agenda Kaupang viser at prosjektet vil bidra med rundt 47.000 årsverk i Norge i løpet av utbyggingsfasen fra 2018-2022 gitt en konkurransedyktig norsk leverandørindustri, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.



FELTET

Estimat for norsk andel av Johan Castberg-feltet er på ca 50 prosent i prosjektfasen og om lag 80 prosent i driftsfasen. Feltet er antatt å skape ringvirkninger i hele Nord-Norge. Statoil har på vegne av partnerskapet besluttet at driftsorganisasjonen legges til Harstad, mens helikopter og forsyningsbasen lokaliseres i Hammerfest. Castberg-prosjektet jobber aktivt for å øke andelen pre-kvalifiserte leverandører fra Nord-Norge.



Johan Castberg er planlagt å bygges ut med et stort undervannsanlegg som knyttes opp mot et flytende produksjonsfartøy. Utvinnbare ressurser ligger mellom 450-650 millioner fat oljeekvivalenter. Det er lokalisert i Barentshavet, 240 kilometer nordvest for Hammerfest. Det planlegges å bore 30 brønner på feltet i perioden 2019-2024.