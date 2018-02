Statsraad Lehmkuhl får batterier om bord

Batteriene skal lades både under seiling og i havn. Batteridriften gir også rom for å utnytte vinden i seilene enda bedre:

– Propellen på skipet kan også brukes til å generere energi, litt som en vindmølle. Denne energiproduksjonen varierer med farten til skuta, så den er ikke konstant, men med vårt system kan energien lagres på batterier og være tilgjengelig til bruk når det trengs miljøvennlig motorkraft, eller til bruk i den daglige driften om bord, for eksempel til varme og matlaging, sier Sigurd Øvrebø, produktsjef for elektro- og energisystemer i Rolls-Royce Marine, som er teknologileverandøren i prosjektet.



Det er Enova som opplyser om dette i en pressemelding. Neste år kan Statsraad Lehmkuhl seile ut av havna i Bergen helt uten utslipp. Enova støtter det innovative batteriprosjektet med over fire millioner kroner.



– Statsraad Lehmkuhl har vært relativt miljøvennlig i over hundre år allerede. Store deler av året er det tross alt vindkraft som står for framdriften. Nå skal vi gjøre henne enda mer miljøvennlig for de neste hundre årene, og håper skipet blir en foregangsmodell både for andre seilskuter og flere typer fartøy, sier direktør Haakon Vatle i Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, i pressemeldingen.



Fartøyet ligger nå i dokk i Laksevåg for blant annet å bygge batterirom. På grunn av skipets mange planlagte seilinger framover er prosjektet tidligst gjennomført i november.