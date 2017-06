Stava Sjø kontraherer med Fitjar

Dette blir det sjette nybygget av HFMV-design som leveres til Stava selskaper, heter det i en pressemelding. Forrige båt, FMV216 Safir ble levert i februar 2017 og er på chart for Marine Harvest Vest. Verftsdirektør Hugo Strand er rett og slett glad for avtalen.– Trond og Herborg har igjen vist FMV stor tillit. Stava er svært viktige for FMV og vi setter dem høyt, uttaler han i pressemeldingen.HFMV Sørfonn-designet er fleksibelt og byggenummer 237 vil ha noen spesialiteter for å tilpasse den til Stavas ønsker og behov. FMVs prosjektleder Åsmund Sørfonn ser med glede fram til å fortsette samarbeidet og relasjonen til Stava:– Vi synes det er kjekt å tegne og bygge båter til framoverlente rederi som satser og gjør en viktig jobb i havbruksnæringa.Stava Sjø ble etablert i 2006 og eies av Trond Stava og Herborg Lothe Stava. Rederiet opererer en moderne og diversifisert flåte av spesialbygde arbeidsbåter, og har opparbeidet seg bred erfaring med ulike typer oppdrag for oppdrettsnæringa og andre. Hovedbasen er på Liereide i Sveio kommune, sør i Hordaland.