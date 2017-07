Steigen – flaggskipet i flåten

I mai ble Steigen overlevert fra Havyard Ship Technology AS til Norsk Fisketransport AS, Kolvereid. Dette er verftets byggenummer 127, og design er av type Havyard 587.

Steigen er Norsk Fisketransports tiende fartøy, for øvrig det tredje fra Havyard, og fremstår som flaggskipet i flåten. Brønnbåten gikk rett inn i femårig time charter for Cermaq Norway AS ved levering. Selskapets ni andre brønnbåter er i skrivende stund beskjeftiget på faste kontrakter. Les hele omtalen her.

