Stor gangveikontrakt til Uptime

Uptime international har signert kontrakt med Cemre Marin Endustri AS for levering av en ny Uptime aksessløsning. Leveransen vil monteres på det nye SOV-fartøyet som Cemre bygger for det franske rederiet Louis Dreyfus Armateurs.



Leveransen fra Uptime består av en aktivt bevegelseskompensert gangvei, i tillegg til en justerbar pidestall som skal integreres mot fartøyets heistårn, går det frem av en pressemelding fra Uptime International.

Leveransen muliggjør tilpasset personell -og lastetransport fra fartøyets forskjellige dekk opp gjennom heisen, og videre gjennom gangveien til vindturbinens plattform.



Det nye fartøyet til Louis Dreyfus Armateurs vil operere for danske Dong Energy wind power AS i fire vindparker utenfor kysten av Tyskland. Fartøyet er designet av norske Salt Ship Design AS, og skal leveres i 2018.