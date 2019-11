Storkontrakt i Afrika for BOA Offshore

Slik blir den ombygde lekteren BOA Barge 33 med betongelement om bord. Illustrasjon: BOA

BOA er tildelt en større kontrakt av Eiffage GC Marine i forbindelse med utviklingen av Tortue-feltet som ligger på grensen mellom Senegal og Mauritania på vestkysten av Afrika.



Trondheimsselskapet skal transportere og plassere 21 betongkonstruksjoner som veier rundt 16 000 tonn hver. Disse utgjør hovedelementene i den 1 150 meter lange bølgebryteren som skal beskytte BP sin LNG Hub Marine Terminal utenfor kysten som er en del av utviklingen av Greater Tortue Ahmeyim-feltet.

Bygger om lekter BOA skal blant annet bruke den store nedsenkbare lekteren BOA Barge 33 til operasjonen. Denne må bygges om for å kunne senke seg til rekorddybden på 21 meter under dekksnivået. Lekteren får blant annet også installert styrestolper og glidebjelker.



Selskapet skal også bruke to av sine velkjente slepebåter fra norskekysten i prosjektet, BOA Heimdal og BOA Brage. Disse to båtene er svært manøvreringsdyktige og godt egnet til prosjektet.



I tillegg til utstyret som brukes skal BOA også bidra med omfattende ingeniør- og operasjonelle tjenester, både under planleggingen av prosjektet og under gjennomføring. Det operative teamet på anleggsstedet på Afrika-kysten vil i den operative perioden bestå av 16-18 personer fra BOA, opplyser selskapet.

Operativ fase i 2020 Planleggingen av prosjektet er allerede i gang, mens driftsfasen med Dakar som base vil pågå fra mars 2020 med en minimumsvarighet på seks måneder.



BOA Offshore AS har sitt hovedkontor i Trondheim og et avdelingskontor i Houston i USA. Selskapet er eid av Ole T. Bjørnevik og hans familie og har hatt aktiviteter innen offshoresektoren siden 1970-tallet. BOA har en flåten på rundt 40 ulike fartøyer, både slepebåter, større konstruksjonsfartøy og store lektere. Hovedaktiviteten har vært langs norskekysten, men selskapet har også hatt mange oppdrag utenlands.



BOA Heimdal er en av to slepebåter som sendes fra Norge til Afrika-kysten. Foto: BOA