Storkontrakt innen fiskeri til Evotec

Evotec AS skal levere en stor vinsjpakke til nye Gitte Henning, som bygges hos det spanske verftet Zamakona. Illustrasjon: Salt Ship Design

Evotec er valgt som leverandør for en komplett løsning innen fiskerivinsjer om bord på nye Gitte Henning.



Løsningene er utviklet gjennom en tett dialog mellom Salt Ship Design, Henning Kjeldsen og Evotec, og er designet for både pelagisk tråling og ringnot.



Det danske rederiet er eid av Henning Kjeldsen.

– Fartøyet skal bygges hos det spanske verftet Zamakona utenfor Bilbao, og vi er glade for å kunne informere om at vi har inngått kontrakt på dette prosjektet med verftet. Vi er ydmyke over å bli valgt av rederen Henning Kjeldsen. Dette er en kunde vi virkelig ser frem til å arbeide med. Fiskeri er et strategisk satsingsområde for Evotec, og kontrakten bekrefter at vi har det som skal til for å lykkes, sier Håkon Woldsund, salgssjef Fiskeri i Evotec.



Evotec sin leveranse omfatter samtlige vinsjer for pelagisk tråling, ringnot og fortøyning. Utstyret er 100 prosent elektrisk og topp moderne elektrisk drivlinje som sikrer miljøvennlig fiskeri gjennom redusert energibruk og regenerering ved bruk, heter det i en pressemelding. Selskapet skal levere alt utstyret til Zamakona skipsverft i Spania i løpet av første halvår 2021.