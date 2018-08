Storkontrakt til Brunvoll

Ulstein Verft skal bygge en avansert kabellegger for Nexans. Illustrasjon: Skipsteknisk

Brunvoll har signert kontrakt med Ulstein Verft for deres nybygg nr. 314, et avansert kabelleggingsskip for selskapet Nexans Subsea Operations.



Skipet er av typen ST-297 CLV, designet av Skipsteknisk i Ålesund.



Brunvoll skal levere både framdrifts- og manøvreringssystemer inkludert kontroll og styresystemer, heter det i en pressemelding. Skipet er ventet ferdigstilt i 2021.



Nexans er blant verdens ledende innen produksjon og strekking av offshore kontroll - og høyspente sjøkabler.

Nybygget er et resultat av Nexans ønsker om å legge til rette for overgangen til ren energi og utviklingen av internasjonale energi nettverk, ifølge pressemeldingen.



Skipet er spesialkonstruert med sikte på redusert miljøpåvirkning i tråd med Nexans sin CSR-policy og selskapets ønske om å bidra til en bærekraftig utvikling. Skipet oppfyller de nyeste kravene til sikkerhet for mannskap og fartøy i samsvar med de strengeste internasjonale sikkerhetsstandarder.



Brunvolls leveranse består av tre azimuth fremdriftsthrustere med propell i dyse, to tunnelthrustere samt en opptrekkbar azimuththruster. Tunnelthrusterene og den opptrekkbare azimuththrusteren installeres i forskipet. Alle enheter er av typen CPP (vridbare propeller) og alle kjøres med variabelt turtall. Ved bruk av simultan regulering av turtall og propellstigning, såkalt kombinatordrift, oppnås flere fordeler, herunder lavere støy og vibrasjonsnivå ombord, støy ut i sjøen, og energiforbruk. Den opptrekkbare azimuthenheten er i dag den største i Brunvolls produktportefølje, og blant de største enhetene som leveres globalt som opptrekkbar thruster, kommer det frem av pressemeldingen.



Alle enhetene i leveransen tilfredsstiller de krav som US EPA stiller for å unngå lekkasje av smøreolje ut i sjøen. Brunvolls leveranse inkluderer også kontroll, alarm og overvåkingssystem for alle thrustere.