Storkontrakt til fersk bedrift

Erlend Langstrand og Marius Dyrseth under årets Aqua Nor. De etablerte i påska bedriften Clean Marine Switchboards, og har allerede sikret seg flere interessante oppdrag. Foto: John Inge Vikan

Gründerbedriften Clean Marine Switchboards (CMSw) ble etablert i påska i år. Nå har bedriften sikret seg kontrakt på levering av styringssystemer til ikke mindre enn fem nye hybridelektriske ferjer, to for sambandet Brekstad-Valset i Sør-Trøndelag og tre for Hareid-Sulesund på Sunnmøre. For den siste blir det kort vei for daglig leder Erlend Langstrand, bedriften holder til på Brekstad, som ligger i Ørland kommune.



For bedriften, som nå har ni ansatte, er dette naturlig nok gode nyheter, og Langstrand er allerede i gang med å lete etter flere medarbeidere, helst 6-7 nye. Og på noe sikt – trolig innen to år, sier han til Maritimt Magasin – håper han å kunne sitte i eget nybygg. Helst nær ferjekaia på Brekstad, der han kan se ferjene som har fått hans system.



Selskapet har for øvrig ikke ligget i ro siden etableringen og startfasen. Man er allerede i gang med montering av tavleskap og klargjøring av programvare til to el-ferjer som skal trafikkere nedre del av Thamsen, og være med på å gjøre London noe mer miljøvennlig.



– Vi er naturligvis svært fornøyd med dette, forteller Langstrand til Maritimt Magasin. Siden starten har bedriften allerede sikret seg kontrakter for omkring 20 millioner kroner. Hele 16 av dette gjelder de fem norske ferjene.



Leveringer av system og annet til rigger store skip og ferjer vil være ett av områdene CMSw vil satse på, og her vil man i første rekke være underleverandør. Men til mindre fartøy, som fiskebåter og arbeidsbåter til havbruk har man planer om selv å være hovedleverandør og systemintegrator.



Langstrand har for øvrig solid bakgrunn for bransjen før han startet for seg selv, sammen med Marius Dyrseth. Men de to har også fått en erfaren industrimann med på laget. Erik Ianssen, som vil være kjent blant annet fra Selfa Arctic, hadde tro på idéen og eier halvparten av aksjene i CMSw.



