Storkontrakt til Fred. Olsen Windcarrier

Et av Fred. Olsen Windcarrier sine installasjonsfartøy, Bold Tern, i arbeid med en vindturbin. Foto: Fred. Olsen Windcarrier

Fred. Olsen Windcarrier er tildelt en kontrakt på installasjon av vindturbiner på Moray East Offshore Wind Project utenfor østkysten av Skottland. Hele 100 vindturbiner skal installeres i utbyggingsprosjektet.



Kontrakten er inngått med MHI Vestas Offshore Wind for transport og installasjon av 100 turbiner av typen V164-9.5MW. Prosjektet utgjør en installasjon på hele 950 MW og installasjonsarbeidet er planlagt å begynne tidlig i 2021.

Effektiv installasjon – Forholdet mellom MHI Vestas Offshore Wind og Fred. Olsen Windcarrier har alltid vært veldig bra. Fred. Olsen Windcarrier tar med det rette teamet og fartøyene til jobbene våre, og vi ser frem til å jobbe med dem igjen på Moray East-prosjektet. Vi er sikre på at med Fred. Olsen Windcarrier som vår installasjonspartner vil vi ha en effektiv og sikker installasjon av våre vindturbiner, sier Flemming Ougaard, Chief Operating Officer MHI Vestas i en pressemelding.



Casper Toft som er COO i Fred. Olsen Windcarrier sier at selskapet har jobbet med MHI Vestas Offshore Wind på ulike offshore vindprosjekter de siste årene og i 2018 installerte mer enn 100 turbiner i Nordsjøen. Imidlertid er kontrakten på Moray East den første installasjonskontrakten hvor Fred. Olsen Windcarrier er kontrahert direkte av MHI Vestas Offshore Wind.

– Vi gleder oss til å levere våre marine operasjon i Skottland i 2021 og støtte MHI Vestas Offshore Wind på dette store prosjektet, sier Casper Toft, CCO.

En million husstander Moray East Offshore Wind Project er et 950MW offshore vindprosjekt som ligger 22 kilometer utenfor kysten av Skottland, og er den første delen av Moray Firth Zone som skal utvikles. Det totale vindparkområdet er 295 kvadratkilometer. Når det er ferdig, vil Moray East Offshore Wind Project kunne levere strøm til mer enn 1 000 000 britiske husstander.



Fred. Olsen Windcarrier ble etablert i 2008 og er 100 prosent eid av det norske børsnoterte selskapet Bonheur. Selskapet har kontorer i Oslo, Danmark, Tyskland og på Malta og er engasjert i transport og installasjon av vindturbiner til havs.