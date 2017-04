Storkontrakt til Maritime Partner

Maritime Partner skal bygge turistbåt for Geiranger Fjordservice. Illustrasjon: Maritime Partner

Maritime Partner (MP) har inngått kontrakt med Geiranger Fjordservice (GFS) om levering av en turistbåt utviklet for fjordsightseeing i Geiranger.



Dette er den andre turistbåten Maritime Partner har solgt i løpet av et år, og representerer et nytt og spennende segment for Ålesundsbedriften, skriver de i en pressemelding.



I tillegg er dette den hittil største enkeltbåtkontrakten i Maritime Partners historie. Også størrelsen på båten er historisk for Maritime Partner, som nå bygger om produksjonshallen i Breivika i Ålesund for å få plass til å bygge katamaranen, og for å effektivisere produksjonen ytterligere.



Båten skal leveres til neste sesonstart, som er 30. mai 2018, opplyser Gisle Anderssen, Senior Vice President Sales&Marketing i MP, til Maritimt Magasin.



Geiranger Fjordservice er et selskap som leverer opplevelsesprodukter med basis i fjorden, og har bokstavelig talt seilt i medvind de siste årene. De har utviklet og testet ut nye opplevelseskonsepter med blant annet intensive opplevelsescruise og kajakk. Responsen har vært så positiv at man så behovet for å øke kapasiteten og utvikle en ny og skreddersydd båt for fjordsightseeing, i tillegg til å beholde dagens båt.



Den nye båten skal sertifiseres for 147 passasjerer og for operasjon på lengre strekk i relativt åpen sjø. I tillegg til fjordsightseeing i Geiranger vil man dermed legge til rette for charterturer og reservebåtoppdrag for hurtigbåtruter i lavsesongen, heter det i pressemeldingen.



At båten skal være miljøvennlig og ha en grønn profil, er nærmest en selvfølge. Derfor skal den lages av lett, miljøvennlig og resirkulert materiale, benytte miljøvennlig fremdriftssystem og blant annet være forberedt for å kunne ta i bruk hydrogen, så snart det er realistisk mulig. Mer enn 50 prosent av skroget og overbygget bygges i allerede resirkulert aluminium, som kan resirkuleres igjen når båten en gang ikke skal brukes lenger.



– Samarbeidet med kunden er enestående godt, og vi i MP er takknemlig for denne kontrakten som er et nytt og større steg inn i turistbåtmarkedet. Det er svært hyggelig at vår omstillingsevne gjør oss i stand til å etablere oss i nye markeder, sier områdesalgsjef Rune Midtkandal i Maritime Partner.



Den nye båten er spesielt utviklet for gi passasjerene den beste utsikten til fjord og fjell. Med store vindusareal blir det godt utsyn for alle passasjerer inne fra salongen, noe som også sikrer flotte naturopplevelser selv ved dårlig vær. Båtens formuttrykk er basert på Maritime Partners nye designkonsept



Kontraktsignering i Ålesund. Styret i Geiranger Fjordservice: (f.v) Øystein Maraak, Arild Gjørvad, Helle Firhøj Jensen, Arnfinn Westerås, Bjørn Petter Tunheim, Leif-Magne Klubbenes og Rune Midtkandal fra Maritime Partner. Foto: Maritime Partner