Storkontrakt til Ulmatec

Hurtigrutens nye ekspedisjonsskip, med elektriske hybridmotorar og ny teknologi, blir meir miljøvennlege enn nokon andre i bransjen til no. Illustrasjon: Hurtigruten/Rolls-Royce

­I ei pressemelding frå selskapet, kjem det fram at dei har jobba med kontrakta i lengre tid og at det er ein milepåle når denne no er sikra.



– Ulmatec får no betalt tilbake for si satsing innan ekspedisjonsskip, cruise- og passasjerbåtar, seier salsansvarleg Jon Åge Eidem.



Som ei følgje av kontraktane, ser selskapet seg no om etter å styrke kapasiteten av ingeniørar ved avdelinga på Hareid.



Hurtigruten sine nye skip skal byggast ved Kleven Verft i Ulsteinvik, og design er av Rolls-Royce.



Dei nye ekspedisjonsskipa blir dei fyrste cruiseskipa i verda som får hybridframdrift.



Ulmatec sin avtale omfattar Roald Amundsen, med opsjon på Fridtjof Nansen og dei to førebels ikkje namngjevne ekspedisjonsskipa Hurtigruten har ein opsjon på å byggja.



Kvart system består av åtte sideportar/ekspedisjonsdører samt gangvegar, heiser og løfteanordningar av såkalla explorerbåter brukt til opplevingar.

Heile leveransen er basert på Ulmatec sitt eige design, og inneheld både drift, mekanikk og kontrollsystem der vekt, operasjon, vedlikehald og miljøhensyn har hatt eit spesielt fokus, heiter det i pressemeldinga.



Alt utstyr blir designa, bygd og testa ved Ulmatec si avdeling på Hareid, før det vert montert ved Kleven Verft.