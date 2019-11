Storleveranse fra Stadt AS

Stadt har levert elektrisk framdrift til åtte skip frå Nam Cheong i Singapore. Foto: via Stadt AS

Stadt AS melder om ein massiv leveranse til ankerhandteringsfartøyet SK Kinetik.



SK Kinetik er det åttende skipet Stadt setter i drift for Nam Cheong i Singapore. Skipet er eit ankerhandteringsfartøy med 85 tonns slepekraft, og bygd i Kina etter ABS sine klassekrav for den internasjonale marknaden.



CEO Hallvard Slettevoll i Stadt AS fortel at det dieselelektrisk framdriftssystemet på skipet er ein omfattande Stadt-leveranse, med hovedtavler, Lean Drives, elektrisk framdriftsmotorar, krafttransformatorar, sidepropellstyringar, PMS-system, osv. Ankerhandteraren har Kongsberg DP system og Kongsberg azimuth hovedpropellar.



SK Kinetik er det 8. skipet bygd av Nam Cheong med Stadt elektrisk framdrift. Slettevoll bekreftar at dette pr i dag er største kunden til Gjerdsvikbedrifta gjennom tidene. Han er ekstra glad for at Nam Cheong uttrykker stor tilfredsheit med driftserfaringane gjennom fleire år med den patenterte Lean Drive-teknologien.



– Vi ser at det vi lovde med 30 års levetid vil halde stikk, noko som var utenkjeleg med den komplekse teknologien vi før jobba med her i Gjerdsvika, avsluttar Slettevoll.