Støtter landstrømprosjekter

Støttemottaker Sted Støtte fra Enova Bergen og Omegn Havnevesen Festningskaien, Bergen 5 600 000 kr Bergen og Omegn Havnevesen Dokken, Bergen 5 500 000 kr Bergen og Omegn Havnevesen Nykirkekaien, Bergen 5 000 000 kr Bodø Notbøteri Eiendom AS Bodø 560 352 kr Båtsfjord Havn KF Båtsfjord 25 455 155 kr Halsnøy Dokk AS Høylandsbygda 5 769 831 kr Harstad Havn KF Langneset og Stangnes, Harstad 5 515 120 kr Kristiansund og Nordmøre Havn IKS Storkaia, Kristiansund 6 712 000 kr Norcem AS Brevik 5 070 586 kr Norcem AS Slemmestad 4 791 000 kr Omya Hustadmarmor AS Elnesvågen, Fræna 3 000 000 kr Rana Industriterminal AS Mo i Rana 2 972 300 kr Stavangerregionen Havn IKS Stavanger sentrum 6 994 000 kr Stavangerregionen Havn IKS Risavika 6 411 000 kr Tromsø Havn KF Kai 7 (hurtigrutekaia) og 8, Tromsø 7 261 668 kr Trondheim Havn IKS Hurtigrutekaiene, Trondheim 5 865 300 kr Wergeland Base AS Gulen industrihamn 4 332 600 kr Westcon Yards AS Florø 3 004 426 kr Ålesundregionens Havnevesen Storneset pirkai, Ålesund 5 954 400 kr Ålesundregionens Havnevesen Skansekaia (hurtigrutekaia), Ålesund 2 602 800 kr Sum 118 372 538 kr