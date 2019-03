Støttfjord – Norges største hybriddrevne fiskebåt

Støttfjord ble 23.februar overlevert fra Stadyard AS til Brødrene Bakken AS, Bodø. Hybridfiskebåten er verftets byggenummer 42. Design er av type SK 3355 fra Skipskompetanse AS.

Med hybriddrift, lavt energiforbruk, lave klimagassutslipp, skrogoptimalisering og elektrisk dekksmaskineri, er Støttfjord klar for en fremtid med “grønt” og effektivt fiske. Les hele omtalen her.

Les også om følgende nybygg: