Strategisk flytting for MMC

Fra venstre: Petter Leon Fauske, administrerende direktør for MMC First Process AS og Geir Johan Bakke, administrerende direktør for Havyard Group ASA. Bildet i bakgrunnen en 3D tegning av hvordan det nye anlegget vil se ut. Foto: MMC First Process

MMC First Process har signert kontrakt for bygging av nytt anlegg på Digernes utenfor Ålesund. Med lokalisering i Fosnavåg og på Digernes vil MMC First Prosess være enda mer attraktiv for kompetente medarbeidere fra hele Sunnmøre, meldes det i et presseskriv.



En naturlig forlengelse av fusjonen er samlokalisering av MMC First Process på Vigra og Sjøholt. Digernes, som ligger nesten midt mellom, er et strategisk område i forhold til dette.



– Vi må få fullt utbytte av den viktige og gode kompetansen på tvers i fagmiljøene. I dag sitter fagområdene Kulde og Prosess litt for langt unna hverandre og det blir utfordrende å få til det samarbeidet vi ønsker. Derfor ser vi at det er svært hensiktsmessig å samle lokasjonene Vigra og Sjøholt under samme tak. For å kunne være den mest komplette og ledende leverandøren innen fiskehåndtering i markedet er dette et viktig steg videre, sier MMC First Process sin administrerende direktør Petter Leon Fauske, i pressemeldingen.



Det nye anlegget på Digernes vil romme 60 kontorer og har en stor felles produksjonshall. Det vil være god plass til de 50 ansatte på Vigra og Sjøholt, samt gode lokaliteter til samhandling på tvers av lokasjonene for øvrig. Bygget skal stå klart innen 01.10.2019. Ved MMC First Process anlegg i Fosnavåg arbeider det ca. 80 personer, og MMC First Process har i tillegg en serviceavdeling innen kuldefaget i Haugesund