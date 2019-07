Subsea-kontrakt på offshore vindpark

Subsea 7 har fått enda en betydelig kontakt på vindfarmfeltet Hornsea i den britiske delen av Nordsjøen. Foto: Ørsted.

Subsea 7 er tildelt en betydelig kontrakt på Hornsea offshore vindmøllepark, som ligger ca. 90 km utenfor Yorkshire-kysten i den britiske delen av Nordsjøen, går det frem av en pressemelding. Subsea 7 er ikke den eneste nye kontrakten, tidligere denne uken kunne Solstad fortelle om en kontraktsforlengelse for Far Sentinel.



Subsea 7 oppgir ikke den nøyaktige kontraktsummen, men sier at man definerer en betydelig kontrakt til å være mellom 50 og 150 millioner dollar.



Arbeidet omfatter installasjon av hele det interne kabelnettet på feltet. Kontrakten er inngått med Optimus Wind Ltd, et datterselskap av Ørsted Group.



STORT KABELNETT

Havvindparken på Hornsea vil få en kapasitet til 1386 MW, og vil bestå av 165 vindturbiner som hver har en kapasitet på 8,4 MW. Det indre kabelsystemet på feltet vil beståå av 165 kopperkjerne undervannskabler, hver på 66 kW. Totalt blir dette en lengde op 420 km. I tilegg til installasjon av undervannskablene skal det gjøres en undersøkelse og klargjøring av kabeltraseene.



Arbeidet starter med en gang, og er beregnet til å vare til 2021. Stepn McNeill, som leder avdelingen for fornybar energi og tungløft sier at man ser frem til å fortsette samarbeidet med Ørsted.



– Denne kontrakttildelingen for Hornsea 2 kommer som følge av våre pålitelige ytelser og vellykkede fullføringen av installasjonsarbeider for den første delen av Hornsea-prosjektet tidligere i år.



OGSÅ FOR EQUINOR

Subsea 7 fortalte tidligere denne måneden om en annen betydelig kontrakt med Equinor på feltene Europipe II, Heimdal og Statfjord, i dansk og norsk sektor av Nordsjøen.



Prosjektplanlegging og engineering starter umiddelbart ved Subsea 7s kontor i Stavanger. Arbeidet med offshoreinstallasjonene vil forgå gjennom 2020, 2021 og 2022 ved hjelp av rederiets moderne dykkerfartøy og fartøyer for både tunge og lette konstruksjoner.



SOLSTAD-KONTRAKT

Også Solstad offshore ASA kunne tidligere i uken fortelle om forelengelse av kontrakten for CSV Far Sentinell med 205 år. Fartøyet arbeider i Mexico, og har vært på kontrakt med Subetc A.S. siden 2015.



Kontrakten er nå fast til utgangen av 2022, samt med to årlige opsjoner deretter

Solstad CSV Far Sentinel har fått forlenget en kontakt i Mexico. Foto: Solstad.