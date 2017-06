Supplyfusjon gjennomført

Far Superior, bygd av Vard Vung Tau, ble det siste skipet levert til Farstad Shipping. Foto: Øyvind Håland

Torsdag gikk aksjene fra Farstad Shipping og Deep Sea Supply av Oslo Børs. Kjempefusjonen mellom Solstad Offshore og de to førstnevnte er nå gjennomført.



Solstad Farstad ASA blir det største high-end offshorerederiet i verden, med en flåte på 152 offshore-fartøy per i dag.



– I dag markeres starten på et nytt selskap basert på den stolte arven til tre ledende OSV-selskaper. De siste månedene har de tre organisasjonene jobbet sammen med avslutningsprosessen og forberedt den viktige integreringsprosessen. Jeg vil benytte muligheten til å takke alle som har vært involvert og lagt inn masse innsats de siste månedene. Nå begynner den virkelige jobben da vi må da dra ut de kostnads- og inntektssynergiene som er identifisert, uttalte CEO i det nye rederiet, Lars Peder Solstad, i en børsmelding onsdag.



Selskapet vil bli eiermessig kontrollert av Kjell Inge Røkkes Aker og John Fredriksens Hemen Holding.