Sverre Farstad med nytt rederi – tar over offshoresupplyfartøy

Rederiet Sverre Farstad & Co har overtatt PSV-en Blue King. Foto: Ulstein

Sverre Andreas Farstad har sammen med Svein Leon Aure og Roger Halsebakk etablert det nye rederiet Sverre Farstad & Co AS. Det nye rederiet har allerede sikret seg sitt første PSV-skip, nemlig Blue King fra Ulstein.



"- Vi er svært glade for at denne avtalen no er på plass og vi ser fram til at skipet kjem i drift igjen. Det nye reiarlaget er eit er spanande tilskot til den maritime klynga i regionen og vi ønskjer dei lykke til framover", uttaler konsernsjef Gunvor Ulstein i Ulstein Group i en pressemelding fra konsernet.



Det ferske rederiet Sverre Farstad & Co har til hensikt å drive offshorefartøy, og har fått godkjent sertifisering av DNV-GL for drift av skip, skriver nettstedet hegnar.no.



Det nye rederiet har sitt utspring fra Farstad Shipping, og ledes av Svein Leon Aure.



– Jeg tror mange følte at det ble litt feil måte å skrive historien på og sette punktum. Det er mye drivkraft og motivasjon for å få noe til her. Og ikke minst mye kompetanse, sier Aure til nettstedet Sysla.



Offshoresupplyskipet Blue King er av designtype PX 121 fra Ulstein Design & Solutions. Ulstein har til sammen levert 30 design- og utstyrspakker til typen PX121 til ulike rederi, og ti av fartøyene er bygd ved Ulstein Verft.