Syklet inn over en million kroner

Markedssjef Robin Halsebakk i Sølvtrans har brukt sommeren på å sykle Norge på langs – 4500 kilometer fra Grimstad til Kirkenes. Dette har han gjort for å promotere sykkel-VM, besøke sjømatbedrifter, og ikke minst for å samle inn penger til kreftsaken.Resultatet ble gjort kjent under dåpen av Ronia Diamond: hele 1,04 millioner kroner har blitt samlet inn, kommer det frem av en pressemelding fra Kleven Verft og Sølvtrans. På vegne av sjømatnæringen, sykkel-VM, Sølvtrans og alle andre bidragsytere kunne Robin overrekke sjekken til assisterande generalsekretær Ole Aleksander Opdalshei i Kreftforeningen.Ronia Diamond er for øvrig det andre brønnbåtfartøyet Sølvtrans får levert fra Myklebust Verft i år, etter Ronja Ocean i mars. Fartøyet har en brønnkapasitet på 3200 kubikkmeter, og kan frakte om lag 500 tonn, tilsvarende rundt 150 000 levende fisk. I tillegg til transport av levende fisk, er båten spesielt rigget for ferskvannsbehandling for fjerning av lakselus. De første månadene skal Ronia Diamond operere i Noreg, før den skal inn i en langtidskontrakt med Cermaq i Chile.Du kan lese mer om Ronia Diamond og flere andre nybygg i Maritimt Magasin nr. 11.