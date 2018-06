Syv kontrakter til SolstadFarstad-skip

Kontraktene innebærer at ordreboken økes med over 2500 fartøydager.Maersk Oil North Sea Ltd har signert fire PSV-er for arbeid på britisk sokkel av Nordsjøen. Sea Tantalus (2013, STX 05-L CD-design) og Far Server (2010, Havyard 832 CD-design) skal støtte semiriggen Ocean Valiant i to år fra juni 2018. Normand Flipper (2003, UT 745E-design) og Sea Springer (2014, PX 105-design) skal støtte hook-up og commissioning av Culzean i rundt ni måneder fra juli 2018.BP Egypt har engasjert PSV-en Sea Spark (2013, PX 105-design) for ett år, på en kontrakt som starter opp snarlig denne måneden.I tillegg har Sea Supra (2014, PX 105 -design) og Sea Spear (2014, PX 105-design) blitt tildelt kontrakter på tre måneder med en ikke-navngitt kunde, heter det i børsmeldingen.