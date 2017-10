Syv nye til Viking Cruises

Viking Cruises utvider flåten enda en gang, denne gang med syv nye skip for elvecruise. Dette trafikkerer på Rhinen. Foto: Viking Cruises

Viking Cruises bestiller syv nye cruiseskip for trafikk på europeiske elver. Skipene skal være klar i 2019. Ordren inkluderer seks skip av typen Viking Longship, beregnet for bruk på elvene Rhinen, Main og Donau. I tillegg skal det syvende nye skipet brukes på Duro-elven i Portugal, går det frem av en pressemelding.



Bestillingen av nye skip kommer like etter at Viking er tildelt prisen som beste elvecruise-rederi fra Condé Nast Traveler.



STOR FLÅTE

Med de nye skipene vil rederiet ha en flåte på 69 elveskip i 2019, samtidig som man også får sitt sjette havgående cruiseskip og blir verdens største operatør av mindre cruiseskip.



– Da vi startet selskapet for 20 år siden, visste vi at det var en mulighet i å gjøre ting annerledes, sier Torstein Hagen, som leder Viking, i pressemeldingen.





LEDENDE

Han sier videre at man har klart å være ledende i utviklingen av moderne elvecruise, og har ført næringen frem til det den er i dag.



– Vi fortsetter å være ledende i næringen, med den største flåten, det største utvalg av reisemål og lugarkategorier, i tillegg til at vi har fått flest priser. Vår måte har blir godt mottatt av våre målgrupper av erfarne reisende, og de nye skipene vi har bestilt reflekterer et sterkt behov for flere cruise med fokus på reisemål.