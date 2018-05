Tar Vard av børsen

Styreleder Giuseppe Coronella i Vard, her på besøk i Brattvåg i Haram kommune. Foto: Kurt W. Vadset

Fincantieri har lenge hatt planer om å ta Vard-konsernet av børsen. Nå er planene satt ut i livet, kommer det frem av en børsmelding fra Vard onsdag.



13. april ble det kalt inn til ekstraordinær generalforsamling i Vard, og kun ett punkt var på saklisten: å ta stilling til forslaget om å stryke Vard fra børsnotering.



Generalforsamlingen ble holdt 30. april i Singapore. Fincantieri fikk medhold fra nok av de andre aksjonærene, til at beslutningen om å ta Vard av børsen kunne tas. Det italienske storkonsernet eier i dag 83,77 prosent av aksjene i Vard.



Eierne av 96,54 prosent av aksjene som deltok på generalforsamlingen, støttet framlegget om å stryke Vard fra børsen.



Vedtaket om å stryke Vard fra børsnoteringen, blir regnet som et langt steg på veien mot å bli et heleid datterselskap i Fincantieri-gruppen.