Tas av børs i november

Executive Vice President of Offshore Business Unit Fincantieri og styreleder i Vard, Giuseppe Coronella, her fra et tidligere besøk på Sunnmøre. Arkivfoto: Kurt W. Vadset

Vard tas av børsen 2. november, kommer det fram av en børsmelding fra konsernet.



Fincantieri, som er største eier i Vard, har siden 2016 hatt et ønske om å fjerne verftsgruppen fra børsen. Det ser det ut til at de nå har lykkes med.

2. november klokken 09:00 blir Vard strøket fra børsen i Singapore.



På en generalforsamling i Singapore i juli, stemte 96,4 prosent av aksjonærene for planen om å ta verftsgruppen av børs. Fincanteri manglet på den tiden kun 2,98 prosent av aksjene i Vard for å passere 90 prosent eierskap, noe som åpner for å tvangsutløse resten av eierne.