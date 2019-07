Tersan velger norske kompressorer til Havilas kystskip

Illustrasjon: Havila Kystruten

Oslo-selskapet TMC Compressors of the Seas (TMC) har inngått en avtale om å levere selskapets energieffektive marine kompressorsystem til to skip som Tersan Shipyard bygger for norske Havila Kystruten.



TMC skal levere et komplett trykkluftbasert marint kompressorsystem som består av energieffektive instrumentluftkompressorer og lufttørkere for hvert av de to nybyggene, som skal hete henholdsvis «Havila Capella» og «Havila Castor». Utstyret skal leveres til Tersan Shipyard i Yalova, Tyrkia.



Havila Kystruten-skipene skal seile den historiske kystruten mellom Bergen og Kirkenes, og stoppe i 34 havner på veien. Planen er at skipene skal starte sine seilinger tidlig i 2021. Kontraktene på kystruten har 10 års varighet.



De to fartøyene Tersan Shipyard bygger er identiske: 122,7 meter lange, 22 meter brede, og tar 640 passasjerer. Skipene skal bruke flytende naturgass (LNG) og store batteripakker til framdrift, og vil dermed være de mest miljøvennlige kystruteskipene i operasjon, ifølge Havila Kystruten.



– Man ønsker å gjøre sitt miljømessige fotavtrykk minst mulig når man operere langs den urørte norske kystlinjen. Vår svært energieffektive trykkluftkompressorer, med lavt energiforbruk og tilhørende lave utslipp, passer derfor godt til miljøprofilen Havila Kystruten har valgt på skipene sine, sier Morten Orlien, salgssjef for Europa i TMC.



De to kystskipene er designet Havyard Design & Solutions, som tidligere har uttalt at det ved hjelp av avanserte simuleringsmodeller, teknologiske nyvinninger og optimal tilpasning av skrog og utstyr, har designet et fartøy som møter Samferdselsdepartementet miljøkrav med god margin, heter det i en pressemelding.



TMC Compressors of the Seas er verdens ledende leverandør av trykkluftsystemer til marine- og offshoreapplikasjoner. Selskapets hovedkontor ligger i Oslo. I tillegg har selskapet salgs- og servicekontorer over store deler av verden.