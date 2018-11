TMC skal levere utstyr til REV

Det avanserte forskningsskipet REV er under bygging, og skal leveres i løpet av 2021. Foto: ReV Ocean.

Det avanserte forskningsskipet REV (research expedition vessel) får marine luftkompressorer fra Oslo-selskapet TMC Compressors of the Seas (TMC) . Skipet bygges av Vard, og skal leveres tidlig i 2021.



Vard har tildelt TMC kontrakt for å levere et komplett, marint trykkluftanlegg, inkludert to kompressorer for instrumentluft og to lufttørkere. TMC har ikke oppgitt verdien på kontrakten, heter det i en pressemelding



INNOVATIV REV blir et svært innovativt skip, 183 meter langt og utstyrt for forskning og undersøkelser av hele det marine økosystemet. Skipet vil ha en kapasitet på 60 forskere og 30 mannskap. En uavhengig vitenskapelig komité skal evaluere og anbefale hvilke forskningsprosjekter man ønsker å støtte, samt sørge for høyeste vitenskapelige standard og forskningskvalitet for å ytterligere forbedre forståelsen av problemene havet står ovenfor. Håpet er at dette igjen vil resultere i konkrete løsninger.



Fartøyet REV vil bli levert fra Vard til selskapet REV Ocean, som eies av den norske industrimilliardæren Kjell Inge Røkke. Konsernsjef i REV Ocean er tidligere leder av WWF i Norge, Nina Jensen.



Uavhengige forskere, eksperter på marine miljøer, og innovative tenkere fra verden over vil ha tilgang til skipet og teknologien om bord. Målet er å øke kunnskapen om og fremme innovasjon for å overvinne noen av de største utfordringene verden står ovenfor, for eksempel klimaendringer og havforurensning på grunn av økt CO2-utslipp, plast og annen forsøpling, overfiske og bifangst.



– Vi forstår at REV er designet for å operere i fjerntliggende og sårbare farvann i lange perioder uten ekstra forsyninger og/eller ekstern støtte. Ettersom våre trykkluftsystemer er utformet slik at fartøyets mannskap selv kan enkelt og raskt utføre vedliehold av utstyret, passer det godt til fartøyets behov, sier Hans Petter Tanum, TMCs direktør for salg og forretningsutvikling.



– Gitt det nyskapende konseptet og Røkkes filantropiske tilnærming, er nok dette et av de mest profilerte fartøyene som vil bli bygget i Norge de kommende årene. Vi er stolte av å utvikle trykkluftsystemer med lavt energiforbruk og lave utslippsnivåer. Å bli valgt som teknologileverandør for dette fartøyet er derfor er derfor et stolt øyeblikk for oss i TMC, sier Tanum.



LEDENDE LEVERANDØR TMC Compressors of the Seas er verdens ledende leverandør av lufttrykksystemer til marine- og offshoreapplikasjoner. Selskapets hovedkontor ligger i Oslo. I tillegg har virksomheten salgs- og servicekontorer over store deler av verden.