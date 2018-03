Todelt hurtigrute-konsesjon

Havyard Design står bak de nyutviklede Kystrute-skipene til Havila Kystruten.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen offentliggjorde i dag sin innstilling i konkurransen om kystruten Bergen-Kirkenes.



Havila Kystruten AS har fått tilslag på fire skip i Samferdselsdepartementets Kystrute-konkurranse. Sævik stilte til konkurransen med tilbud om helt nye skip med rekordlave utslipp.

"En merkedag". Slik omtaler den nye hurtigrute-eieren Per Sævik tildelingen.

Bygges i Norge?



Han er veldig fornøyd med å få tilslag på de fire skipene – som var det antallet han bød på i konkurransen: «Dette er en merkedag for Havila-gruppen. Vi har tidligere eid andeler i et eldre hurtigruteskip. Nå får vi mulighet til å eie og drive 4 av 11 skip. Dette gleder vi oss til,» uttaler Sævik i en pressemelding.



De fire skipene er nyutviklede design fra Havyard Design AS, som er en del av Havyard Group ASA, som igjen er kontrollert av Sævik-familiens holdingselskap Havila Holding AS. Skipene er omtrent 125 meter lange og 20 meter brede, og kan ta omtrent 700 passasjerer.



«Skipene kommer til å bli bygget delvis i Norge og delvis utenfor Norge. Jeg er egentlig litt forundret over at så få norske skipsverft har meldt seg på konkurransen i en tid der bransjen sliter», kommenterer Sævik.

Hurtigruten med helårssatsing Hurtigruten får 7 av de 11 skipene, men varsler likevel full helårssatsing på kysten:

– Hurtigruten skal seile fra Bergen mot Kirkenes hver dag – også de dagene vi ikke har fått anbud, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i en pressemelding fra Hurtigruten.



Hurtigruten har drevet Kystruten Bergen – Kirkenes som i dag består av 34 havner langs hele kysten, helt siden starten i juli 1893. Det nye anbudet på kjøp av tjenester ble lyst ut av Samferdselsdepartementet høsten 2017. Det skal gjelde fra 2021 og ti år frem i tid.

Hard konkurranse Flere aktører har blitt nevnt som interesserte parter. Havila Kystruter med Per Sævik i spissen har gått offentlig ut om sin interesse, det samme har Color Line og Hurtigruten. Nordled og Torghatten har også blitt nevnt som aktuelle selskap til å legge inn anbud. Til slutt ble det altså en todelt løsning, mellom Havila Kystruten og Hurtigruten.

Per Sævik har nå blitt "hurtigrute-eier" gjennom sitt nye rederi Havila Kystruten.