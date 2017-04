Topaz-båt på plass i Brattvåg

Topaz Tangaroa på vei inn til Vard-verftet i Brattvåg. Foto: Kurt W. Vadset

Skroget til Topaz Tangaroa ble slept inn til verftet i Brattvåg i dag. Skipet, med byggenummer 841 fra Vard Brattvaag, skal stå ferdig til senhøsten i år.



Søsterskipet Topaz Tiamat har byggenummer 840, og skal også leveres i år.



I september 2015 meldte Vard at de hadde inngått to kontrakter med det Dubai-baserte selskapet Topaz Energy and Marine. Kontraktene omfatter byggingen av to konstruksjonsfartøy (OSCV) av design type VARD 3 08 ved Vard Brattvaag. Design er levert av Vard Design i Ålesund, mens skrogene bygges ved Vard Tulcea i Romania. Kontraktene har en verdi på over 100 millioner dollar.



Fartøyene, som er 98,1 meter lange og 20 meter brede, får DP-klasse 2 og en 120 tonns hiv-kompensert offshorekran med arbeidsdybde ned til 3000 meter. Subseautstyr kan senkes ned til havbunnen gjennom en 7,2x7,2 meter moonpool eller over skipssiden. I tillegg vil begge fartøyene bli klargjort for to ROV-er, som vil bli sjøsatt via LARS i siden av skipet. Skipene bygges etter de nyeste SPS-reguleringene, og vil kunne innkvartere opptil 82 personer i lugarer med høy standard.