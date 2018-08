Torghatten bestiller ny hybridferje

– Vi er svært glad for å kunne fortsette med å fornye flåten og satse på grønn teknologi, sier adm. direktør i Torghatten Trafikkselskap, Stein Andrè Herigstad-Olsen, i en pressemelding.Verftet Sefine Shipyard er godt kjent for Torghatten-konsernet, og har til nå bygd fire ferjer for Torghatten. Herigstad-Olsen er trygg på at Sefine vil bygge et kvalitetsbygg, og ser fram til å fortsette samarbeidet med dem.– Også dette nybygget er designet av Multi Maritime, og de fokuserer på god sjødyktighet, energieffektivitet og gode kundeopplevelser. Den nye ferja kommer til å by på en veldig god reiseopplevelse for passasjerene, og øker også kapasiteten på sambandene. Fra og med sommeren 2020 har vi to ferjer som tar 60 biler, sier Herigstad-Olsen.I fjor ble Torghattens nyeste stolthet, Hornstind , den første ferja med biodiesel plug in hybrid-teknologi, satt inn på sambandet Tjøtta – Forvik. Nå investerer selskapet i ei ny miljøvennlig ferje. Hornstind ble også designet av Multi Maritime, men denne ble bygd av Fiskerstrand Verft.– Med disse ferjene fremskynder vi det «grønne skiftet» på Helgeland med flere år, og vi er stolt av det samfunnsansvaret vi har tatt, understreker direktør Herigstad-Olsen.Den nye ferja får navnet Heilhorn. Den blir 84,30 meter lang og 14,20 meter bred. Kapasitetene er oppgitt til 199 passasjerer og 60 personbilenheter på ett dekk.