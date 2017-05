Torghatten Nord bestiller nye ferjer

De fem nye ferjene til Torghatten Nord som skal trafikkere Halvik-Sandvikvåg er alle av design MM125FD LNG fra Multi Maritime. Illustrasjon: Multi Maritime

Torghatten Nord i Bodø har tegnet kontrakt på bygging av tre nye gass- og elhybridferjer ved Tersan Shipyard i Yalova i Tyrkia. Ferjene er designet av Multi Maritime i Førde og er identiske med de to ferjene rederiet bestilte ved Vard Brevik tidligere i år.



De nye ferjene er av design MM125FD LNG, blir 134 meter lange og blir bygget med et romslig bildekk med plass for 180 personbiler på hoveddekk. Fartøyene vil operere med en hastighet på rundt 18 knop og får en passasjerkapasitet på 550 personer.



Alle fem ferjer vil bli levert i andre halvdel av 2018, og de vil alle operere på den travle Halhjem-Sandvikvåg-ruten på E 39 i Hordaland som Torghatten Nord fikk kontrakt på tidligere i år. Kontrakten med Statens Vegvesen region vest er for en periode på åtte år med påfølgende opsjoner på fem ganger ett år.



Ferjene vil være utstyrt med et gasselektrisk hybrid fremdriftssystem. Batterisystemet vil bli arrangert med mulighet for rask lading fra land. Det er lagt stor vekt på å designe energieffektive skroglinjer og systemer om bord.



De to ferjene som er kontrahert hos Vard er tidligere oppgitt å ha en kontraktsverdi på rundt 300 millioner kroner hver. Samlet pris på de fem ferjene som er bestilt kan dermed være nærmere 1,5 milliarder kroner.