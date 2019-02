Tre nye kontakter i Brasil til DOF

Skandi Commander er ett av tre fartøyer fra DOF med nye kontrakter i Brasil

DOF er tildelt kontakter for tre ROV supportfartøy fra Petroleo Brasileiro S.A.(Petrobras). Det gjelder fartøyene Skandi Commander, Skandi Olympia og Skandi Chieftain. Samlet kontraktsverdi er oppgitt til 1,3 milliarder kroner.



Alle kontraktene har en fast varighet på tre år, en kan bli utvidet med to år ekstra. De tre fartøyene eies av DOF Rederi AS. De vi bli utstyrt med to helt nye og moderne ROV, disse eies og vil bli operert av DOF Subsea Group. Kontraktene ventes å tre i kraft i 2. kvartal i år.



I ARBEID Skandi Olympia (bygger i 2009) har arbeidet i chartret for Fugro siden overleveringen. Hun ble levert tilbake på slutten av 2018, og har vært i opplag i Norge siden.



Skandi Commander (bygget i 2007) avsluttet en ROV-kontrakt med Petrobas i november 2018, og har siden arbeidet i en 60-dagers kontrakt med Total i Brasil.



Skandi Chieftain (bygget i 2005) arbeidet gjennom fjoråret i Canada, og har ligget i opplag i St. Johns siden november. For Canada arbeidet fartøyet i en langtidskontrakt i Brasil.



FORNØYD Adm. dir. Mons S. Aase i DOF sier I en kommentar at rederiet er fornøyd med å bli tildelt disse kontraktene, noe som styrker posisjonen i Brasil ytterligere.



– Vi kombinerer vår ekspertise innen fartøydrift og subsea gjennom hele vår globale organisasjon. Sammen med tidligere kunngjorte kontrakter gir dette oss en fantastisk start på 2019, sier han.