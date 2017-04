Trestakk godkjent

Trestakk ble funnet i 1986 og forventet utvinnbare volumer er 76 millioner fat oljeekvivalenter, i hovedsak olje. Trestakk skal knyttes opp til produksjonsskipet Åsgard A og planlagt produksjonsstart er i 2019.Det er Statoil som melder dette på sine nettsider

De første anslagene for å utvikle Trestakk lå på om lag 10 milliarder kroner. Ved konseptvalg i januar 2016 var kostnadene redusert til 7 milliarder.

Ytterligere forbedringer og tilpassinger av konsept fram mot investeringsbeslutning reduserte kostnadene til 5,5 milliarder kroner. I tillegg regner Statoil og partnerne med å ta ut betydelig mer olje enn først antatt, melder Statoil.



Siri Espedal Kindem, områdedirektør for Drift Nord i Statoil, sier at volumene fra Trestakk er en viktig bidragsyter for å kunne videreføre lønnsom drift av Åsgard A fram mot 2030. Hun legger til at det kan tas ut mer av de opprinnelige volumene i Åsgard-feltet.