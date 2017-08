Treveis samarbeid

å komplette fremdriftspakker, med spesiell vekt på det voksende markedet for mindre servicefartøy innenfor havbruk/fiskeri.

Et viktig satsningsområde utover konvensjonelle fremdriftspakker vil være en nyutviklet inline hybrid fremdriftslinje, heter det i en pressemelding.



De tre selskapene utfyller hverandre godt. Frydenbø har siden starten i 1916 levert over 83 000 dieselmotorer til det norske maritime markedet. Kumera (tidligere Norgear) har mer enn 50 års erfaring med utvikling og produksjon av marine gir, og gjennomfører for tiden en betydelig investering og satsing på fremdriftsgir. Helseth er en veletablert leverandør av propeller, og har en meget sterk posisjon innenfor ulike fartøystyper.

"Frydenbø Industri erfarer en sterkt økende interesse fra våre kunder knyttet til videreutvikling og forbedring av fremdriftskonsepter. Alliansen mellom de tre selskapene bidrar til at vi vil være en aktiv pådriver i denne utvikling og beholde vår posisjon som våre kunders foretrukne partner", står det i pressemeldingen.

Teamet har det siste året jobbet målrettet for å kunne tilby en skreddersydd hybrid-løsning, og et konsept er nå klart, som tilfredsstiller våre kunders krav til sikkerhet, pålitelighet og økonomi. Dette konseptet vil være tilgjengelig for installasjon i fartøy fra 1. januar 2018.

Hybridsystemet baseres på en elektromotor mellom diesel motoren og giret. Med tre integrerte clutcher, oppnås full fleksibilitet ift. å operere propell og PTO-uttak samtidig, eller separat. Dette kan kjøres med drift kun med dieselmotor, kun elektromotor, eller begge motorene samtidig. Nytt kontrollsystemet gir sømløs overgang mellom diesel og elektrisk drift, og optimal utnyttelse av potensialet i det vribare propellanlegget.