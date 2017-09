Tromsøselskapet Kuldeteknisk styrker seg

Helge Hansen og Frode Berg får inn nye medeiere i Kuldeteknisk. Foto: Kuldeteknisk

Gründerne bak Kuldeteknisk AS i Tromsø får nå nye medeiere ved at de inngår partnerskap med Nord Kapitalforvaltning. Det aktive eierfondet Nord Kapitalforvaltning overtar aksjemajoriteten i Tromsøselskapet Kuldeteknisk, mens gründerne Frode Berg og Tor Vangberg fortsetter som betydelige aksjonærer. Sammen har de planer om betydelig vekst i årene som kommer, går det frem av en pressemelding fra selskapene.



– Kuldeteknisk utvikler miljøvennlig teknologi som sikrer bærekraftig vekst i blå sektor, sier partner Anders Høifødt i Nord Kapitalforvaltning i pressemeldingen.



Gründerselskapet Kuldeteknisk ble grunnlagt i Tromsø i 2004 av Frode Berg og Tor Vangberg. Basert på egenutviklet teknologi leverer selskapet kjøleløsninger til fiskeri, næringsmiddelindustri, dagligvarebransjen og bygg. Selskapet omsatte for 139 millioner kroner i 2016, og veksten har fortsatt i 2017.



– Vi har alltid satset tungt på forskning og utvikling, og det er også bærebjelken i vår vekststrategi fremover. Gjennom partnerskapet med Nord har vi sikret oss en sterk medeier som kan bidra til å fortsette denne utviklingen og å løfte selskapet til neste nivå, sier Tor Vangberg, salgsleder og en av gründerne bak selskapet.



Løsningene Kuldeteknisk har utviklet de seneste årene har vitenskapelig dokumentert effekt gjennom økt kvalitet på fisken som produseres. Løsningene gir økt lønnsomhet og konkurransekraft for norsk sjømatnæring.

Kuldeteknisk har med SuperFreeze og SeaCool utviklet bærekraftig fryse- og kjøleteknologi som gjør fiskerinæringen i stand til å bevare fiskens opprinnelige kvalitet fra den hales om bord i båten, til den ligger på fatet til forbrukeren.



Historisk har svært miljøskadelige KFK-gasser (klorfluorkarbon) blitt brukt til kjøle- og kuldeteknologi.



– Utslipp av skadelige gasser fra kuldeanlegg har bidratt betydelig til global oppvarming. Vi i Kuldeteknisk benytter naturlige og miljøvennlige kuldemedium i våre løsninger, sier Frode Berg, teknisk leder og medgründer.



I 2017 var 197 land samlet og inngikk Paris-avtalen som er en ambisiøs utfasingsplan av skadelige gasser fra kuldeanlegg.



– Paris-avtalen betyr at global oppvarming kan reduseres med opp mot en halv grad ved århundrets slutt. Vår teknologi treffer derfor direkte et globalt behov for miljøvennlige løsninger for fremtiden, sier Berg.