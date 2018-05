Ulmatec Pyro har sikret seg kontrakt for chilensk isbryter

Ulmatec Pyro har sikret seg en ny og viktig kontrakt på et komplett Waste Heat Recovery System (Pyro WEMS system). Denne gangen er det for det chilenske isbryterprosjektet, som blir bygget på Asmar Shipbuilding & Ship Repair Company.



Systemet vil gjenvinne varme fra både eksos- og HT-kjølesystemet på dieselmotorene. Det har en kapasitet på 3500 kW varme som blir distribuert til de forskjellige forbrukerne om bord, sier salgssjef Karstein Nygård fra Ulmatec Pyro.



Isbryteren, som bygges av det chilenske verftet Asmar, har en Split-konfigurasjon i maskineriet.

– Vårt system følger samme filosofi, legger Nygård til.

Systemet kan opererere som to uavhengige systemer, eller som ett felles. Der er også to Diesel Hot Water Heatere på 900 kW som står i standby. De vil automatisk bli aktivert, men kun om gjenvunnet varme er mindre enn forbruk.



– Vi er veldig fornøyde med å få denne kontrakten. Det bekrefter at vi er en sterk aktør innenfor dette feltet, og at vi har tillit blant de som opererer i fjerne og utfordrende farvann, sier Nygård.



Ulmatec Pyro fikk også kontrakt på samme type system for det britiske forskningsfartøyet, RRS David Attenborough, som for tiden er under bygging.