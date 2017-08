Ulstein 100 år

I 1957 bygger Ulstein sitt første stålskip, bilferja Torulf. Arkivfoto: Ulstein Verft

Martin Ulstein og Andreas Flø åpnet dørene til sitt mekaniske verksted i 1917. Helt siden starten har det familieeide selskapet, som opererer innen skipsbygging, design og systemleveranser, fokusert på morgendagens muligheter - i dag, slås det fast i en pressemelding fra konsernet, i forbindelse med jubileumet.



Innovasjonsevnen i det som i dag er et stort konsern, har det ikke vært noe å si på. Fra reparasjoner og ombygging av fiskebåter av tre, til agentur for Rapp-motoren i 1924, moderne skipsbygging med nybygg i stål i 1957, oppstarten av Ulstein Propeller i 1965, bygging av offshoreskip fra 1974, flere nyutviklinger, oppkjøp og navnebytter på 80 -og 90-tallet, etablering av Ulstein Design i 2000, lansering av X-bow i 2005 og X-Stern i 2014, og kontrakt på verdens største plug-in hybridferje i 2017, er bare en kortfattet liste med noen av høydepunktene fra selskapets historie.



"Selskapet arbeider for å sjå moglegheiter der Ulstein sin kompetanse, produkt og tenester kan gi fordel for kunden", kommenterer konsernsjef Gunvor Ulstein og styreleder Tore Ulstein i pressemeldingen.



Ulstein Verft har vært med på hele oljeoppturen. Det første offshoreskipet ble levert i 1974, og designserien ble kalt UT704 og UT705.



"Idar Ulstein, tidlegare konsernsjef og styreleiar, og son til grunnleggaren Martin, fortalde i 2007 at den aukande interessa for å utnytte oljereservane i Nordsjøen førte til ein aukande etterspurnad etter offshorefartøy", kan man lese i pressemeldingen.

De fikk flere forespørsler om å bygge forsyningsfartøy med amerikansk design, men mente at disse ikke ville passe så bra med værforholdene i Nordsjøen. Dette ble sett på som en åpenbar forretningsmulighet for Ulstein. Nye typer fartøy ble utviklet, og delt inn i ulike serier:

Offshoreskip ble plasserte i UT700-serien, mens UT300 ble serien for fiskefartøy.



Med de siste års fallende oljepriser, har Ulstein naturlig nok sett til andre markeder og satsingsområder. Offshorevind, cruise, yacht og RoPax blir sett på som fremtidige utviklingsdrivere, i tillegg til innovasjon innen digitale og autonome skipssystem.



– Fremtiden er like vanskelig å spå i 2017 som i 1917. Det eneste som er konstant er endring, og vi forventer at endring, drevet frem av kontinuerlig digital utvikling, vil akselerere i årene som kommer, legger Gunvor og Tore til.











Fra dåpen av Poseidon. Arkivfoto: Ulstein Verft Idar, Gunvor og Tore Ulstein. Arkivfoto: Ulstein Verft Bilde fra 1975, som viser to UT704 og et UT705-skip. Arkivfoto: Ulstein Verft Ulstein Propeller fikk sin oppstart i 1965, og ble raskt en viktig utstyrsleverandør. Arkivfoto: Ulstein Verft Arbeidsstokken i Ulstein Mek. i 1948. Arkivfoto: Ulstein Verft Fra Peilo sine fasiliteter på Longva, for noen tiår siden. Arkivfoto: Ulstein Verft Mange har startet sin karriere hos Ulstein som lærlinger. Arkivfoto: Ulstein Verft Skipsdesignere tester ut en X-Bow-modell, med et ekte X-Bow-skip i bakgrunnen. Foto: Ulstein Verft