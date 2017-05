Ulstein med gjennombrot innan cruise

Ulstein CX103. Illustrasjon: Ulstein Group

Ulstein Design & Solutions AS har vunne ein svært viktig kontrakt med China Merchant Group (CMG) som skal bygge eit ekspedisjonscruiseskip til skipseigar SunStone. Kontrakten inkluderer sal av ein design- og utstyrspakke til eitt skip, med opsjonar på heile ni fartøy.



– Vi har jobba systematisk med for å etablere oss i dette segmentet og skape innovative løysingar som dekker kunden sine behov. Kontrakten er eit svært viktig gjennombrot for oss innan dette segmentet . Med over 100 års erfaring innan skipsbygging og utvikling skal vi skape nye gode løysingar for våre kundar, seier Tore Ulstein, visekonsernsjef i Ulstein Group i ei pressemelding.



Fartøyet, som er av type ULSTEIN CX103, blir 104,3 meter langt og får ei breidde på 18,4 meter. Skipet vil ha plass til 255 personar om bord. Skroget får polarklasse PC6 og utstyret har isklasse 1A. Skipet oppfyller krava for "Safe Return To Port" og "Virtual Anchorage". Skipet skal byggast på verftet til China Merchants Heavy Industry for reiarlaget SunStone og skal leverast i 2019.



– Dette er ein strategisk svært viktig kontrakt for oss og vi er svært glade for at valet falt på oss som leverandør av design- og utstyrspakke. Samarbeidet mellom reiar, verftet, interiørdesignar, meglar, underleverandørar og våre eigne tilsette og dei andre partane som er involverte, seier administrerande direktør i Ulstein Design & Solutions AS, Eva Kristensen.