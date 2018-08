Ulvan Rederi kjøper skip

Nyinnkjøpte With Nord vil gi en utvidelse av tilbudet fra Egil Ulvans Rederi. Illustrasjon fra rederiet.

Egil Ulvan Rederi AS har kjøpt skipet Eidsvaag Junior. Skipet vil få nytt navn; With Nord, et navn som rederiet sier er beskrivende når det gjelder området det skal operere i.



Det er selskapet Eidsvaag AS, som har base på Frøya, som står som selger.



Nordover

With Nord vil bli satt inn i fast rute mellom Midt-Norge og Finnmark fra årsskiftet, forteller rederiet i en pressemelding.



– Med dette kjøpet styrker vi vår posisjon som en av de ledende aktørene på frakt av gods langs norskekysten. Med ervervelsen av With Nord er vi i stand til å levere stykkgods og fiskefôr på tonnpris langs hele kystruten, skriver rederiet.



Godt egnet

Skipet skulle være godt egnet til formålet.



Det er bygget i 2001, har en lengde på 49.99 meter med en kapasitet på 1050 dødvekttonn. Det er utstyrt med sideport og palleheis. Løftekranen kan ta 40 tonn, og det er også utstyr for levering av fiskefôr direkte til flåte.



Neste pr, i 2019, vil rederiet være 100 år, og med nykjøpet vil han ha syv skip i fart. De øvrige er With Frohavet, With Junior, Kristian With, Mikal With, With Harvest og With Marine.