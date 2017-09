UniSea leverer til SolstadFarstad

Fornøyde aktører etter at avtalen mellom UniSea og Solstad Farstad er klar. HSEQ-direktør Jakob Høines fra SolstadFarstad (t.v.), COO Tor Inge Dale også fra SolstadFarstad og adm. dir. Kurt Roar Vilhelmsen fra UniSea. Foto: Unisea

Programvareselskapet UniSea skal levere et nytt styringssystem til SolstadFarstad. Adm. dir. Kurt Roar Vilhelmsen sier til Maritimt Magasin at dette er en stor og viktig avtale for selskapet, som holder til i Skudeneshavn.



UniSea skal levere en programvarepakke for HSEQ og operasjonsstøtte. Leveringen omfatter moduler for prosedyrer og manualer, forbedringsrapporter, avviksrapporter, sikker jobbanalyse, miljørapportering, oversikt over drivstoffbruk, møtereferatsystem, ISPS og mer.



Vilhelmsen sier man er stolt over at en av verdens største aktører etter en omfattende vurdering av ulike løsninger som er på markedet valgte i å implementere UniSea i det nye selskapet. Han vil ikke opplyse hva kontrakten er verd.



Han sier videre at systemet som skal leveres er komplisert på baksiden, men fra brukersiden fremstår det som enkelt. Han forteller også at tilbakemeldingene fra SolstadFarstad er er at i arbeidet med å samordne forskjellige systemer fra ulike selskaper etter fusjonen har man vært ute etter et system som møter kravene til fleksibilitet, funksjonalitet og konfigurerbarhet, samtidig som det skal være mulig å styre hvem som ser hva.



Det har også vært viktig at selskapet med over 3000 ansatte fra ulike nasjonaliteter måtte ha en løsning som gjør at alle kan bruke løsningene, og finne frem i prosedyrer og systemer.



