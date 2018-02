Utvikler fjernstyrt brannbåt

RALamander 2000 fra Robert Allan Ltd., med kontroll- og kommunikasjonssystem fra Kongsberg Maritime. Illustrasjon: Robert Allan Ltd./Kongsberg

Kongsberg Maritime vil sammen med Robert Allan Ltd. utvikle fjernstyrte brannbåter for havner. En ny serie med brannbåter gjør det mulig med mer aggressiv brannslukking til sjøs, samtidig som risikoen reduseres og sikkerheten bedres for personellet.



For å ivareta de stadig nye kravene til sikkerhet i moderne havner samarbeider de Vancouver-baserte skipsarkitektene og mariningeniørene i Robert Allan Ltd. og de internasjonale marinteknologispesialistene i Kongsberg Maritime om å utvikle en helt ny type fjernstyrt brannbåt som vil gjøre det mulig å bekjempe farlige branner i havneområder på en mer aggressiv og tryggere måte enn tidligere. Det meldes i et presseskriv fra Kongsberg Maritime.



Fjernstyrt

Den ubemannede RALamander-brannbåten er fjernstyrt, noe som gjør det mulig å slukke branner på nært hold og inne i flammene mens brannmannskapet kan holde seg på trygg avstand. Branner der containere, petrokjemiske produkter, strukturer på land eller fartøy er involvert, kan bekjempes raskere i situasjoner der giftig røyk eller eksplosjonsfare forhindrer bemannede fartøy i å rykke ut på en effektiv måte. RALamander kan brukes som et tilskudd til konvensjonelle hjelpemidler til brannslukking, men kan også brukes alene.



Autonome muligheter

Kontroll- og kommunikasjonssystemet til Kongsberg Maritime vil være utstyrt med en robust trådløs tilkobling til en delvis bærbar RALamander-betjeningskonsoll, som kan plasseres på en bemannet brannbåt eller på et annet egnet fartøy som en bukserbåt eller losbåt. Den trådløse tilkoblingen vil ha høy båndbredde og lav latens. Akkurat som andre autonome kontrollsystemer fra Kongsberg gjør den allsidige arkitekturen til RALamanders kontrollsystem det mulig å velge mellom forskjellige grader av autonomi. Disse ulike nivåene kan konfigureres eller oppgraderes i fremtiden, slik at de passer til operatørens eller havnens skiftende behov.



FiFi 1

Det første fartøyet i serien, 20 meter lange RALamander 2000, vil være utstyrt med FiFi 1-funksjon med en total pumpekapasitet på 2400 m3/t med valgfritt skum, kommer det frem av pressemeldingen.



En nedfellbar mast kan løfte én av de tre vannkanonene til et høyt punkt for slukking av branner på skipsdekk eller en kai. En rekke automatiske funksjoner er planlagt for brannslukking, inkludert dynamisk plassering, vannspruting mot et låst mål og “linjebeskyttelse”, der RALamander automatisk flytter seg frem og tilbake langs en linje mens den retter et beskyttende spraydekke mot strukturer på land eller fartøy som er truet av en brann. En lav profil gjør det også mulig å slukke branner under brygger eller kaier på avstand. Hvis et brennende fartøy er en trussel mot omgivelsene, kan RALamander brukes til å taue det på sikker avstand ved hjelp Grapnel Emergency Towing-systemet (GET).