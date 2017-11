Valemon styres fra land

Nina Birgitte Koch, produksjonsdirektør for Kvitebjørn, Valemon og Grane, ønsket velkommen til kontrollrommet på Sandsli, hvor Valemon-plattformen skal fjernstyres fra. Foto: Christian Djupvik Brandt-Hansen, Statoil

Valemon-plattformen i Nordsjøen blir nå fjernstyrt fra land, etter at Statoil har åpnet et nytt kontrollrom for den å Sandsli i Bergen. Plattformen blir den første plattformen i Statoils portefølje som fjernstyres fra land.



– Dette er en viktig milepæl for Statoil. Vi har lenge hatt landbasert overvåking og styring av operasjoner i havet, men med fjernstyring av Valemon har vi tatt et nytt viktig steg i vår digitaliseringsreise, sier Gunnar Nakken, direktør for Drift Vest i Statoil i en pressemelding.



Fremtidens løsning

Valemon er designet og bygget for en slik fjernstyring. Statoil har i dag ingen andre lignende plattformer, men at dette i framtiden kan bli løsningen for flere slike mindre og mellomstore plattformer er der liten tvil om. Da vil fjernstyring være en viktig byggekloss.



– Hovedtyngden av vår produksjon vil fortsatt foregå på store, bemannede plattformer, som Aasta Hansteen og Johan Sverdrup-plattformen, men for litt mindre plattformer og felt vil det absolutt være aktuelt. Først skal vi derimot høste erfaringene fra Valemon, sier Nakken.



God ressursutnyttelse

– Med ny teknologi og kunnskap, kan vi utnytte fordelene med å ha flere mindre, standardiserte byggeklosser som kombineres ulikt fra felt til felt, for best mulig ressursutnyttelse. Vi ønsker å kombinere den beste teknologien, sub-sea og topside, for å finne optimale løsninger for hvert prosjekt. Dette vil gi sikrere drift, sier Nakken.



Fjernstyring av Valemon-plattformen fra land er ett eksempel på hvordan Statoil tar i bruk nye arbeidsmetoder og samhandlingsformer som gir nye muligheter og fortrinn.



Kontrollromoperatørene Joakim Tesdal i samtale med olje- og energiminister Terje Søviknes. Tesdal er en av 14 operatører, som fordelt på 7 skift skal bemanne Valemons kontrollrom på land. Foto: Christian Djupvik Brandt-Hansen, Statoil