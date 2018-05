Vant anbud – bygger ny hybridferje





– Vi er stolt og glad over å ha vunnet dette anbudet, sier en fornøyd direktør Stein Andre Herigstad-Olsen i Torghatten Trafikkselskap, i en pressemelding.Tildelingen betyr at selskapet bestiller ny hybridferje til sambandet Vennesund – Holm.Det er godt å forsvare «hjemmebanen» - det er tross alt her Torghatten kommer fra, sier TTS-direktøren. Den nye ferja blir stort sett lik Hornstind , som ble satt inn på sambandet Tjøtta-Forvik i fjor. Byggespesifiksjoner er sendt ut til verft både i Norge og i utlandet, og vi håper å kunne signere kontrakt i starten av juni, forteller Herigstad-Olsen i pressemeldingen.Den nye ferja kommer til å by på en veldig god reiseopplevelse for passasjerene, og øker kapasiteten på sambandene.– Fra og med sommeren 2020 har vi to ferjer som tar 60 biler, understreker Herigstad-Olsen.– At Torghatten Trafikkselskap vant kontraktene på «Lille Helgelandspakken» og Vennesund-Holm betyr miljøvennlige ferjer, sier en fornøyd fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik:– Vi gjennomfører et «grønt skifte» på de to sørligste ferjesambandene på fylkesveg 17 tidligere enn planlagt. Ombygg og nybygg vil føre til en mye mer miljøvennlig drift. Fylkeskommunens kontrakter med Torghatten Trafikkselskap varer i tre år, med oppstart 1. januar 2019.– Selskapet skal ha ros for at de er langt fremme i forhold til null- og lavutslipp, sier Eggesvik.Fylkeskommunens kontrakt med Torghatten Trafikkselskap er verdt 408 millioner kroner.