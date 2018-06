Vant designkontrakt for ekspedisjonsskip

LMG Marin fra Bergen har fått kontrakt på design av sitt første polare ekspedisjonsskip. Illustrasjon: LMG Marin

Bergenske LMG Marin har signert sin første designkontrakt for polare ekspedisjonsskip.



– Vi er stolte av å kunne offentliggjøre at Quark Expeditions har bestilt et polar ekspedisjonsskip med LMG Marin design. Skipet skal bygges av Brodosplit, som deres byggenr. 487, og planlagt levering er tredje kvartal 2020. LMG Marin vil levere en basic design pakke i kontrakten med Brodosplit, forteller Torbjørn Bringedal, daglig leder i LMG Marin, i en pressemelding.



LMG Marin har drevet med skipsdesign i 75 år, og ferjer og passasjerskip har vært viktige segmenter hele veien. De er i dag et heleid datterselskap av Semcorp Marine, Singapore.



Det nye fartøyet, som har betegnelse LMG 200-PCS, er et resultat av et tett og godt samarbeid med Quark og deres partnere. Det har en lengde på 128 m og har kapasitet for 200 passasjerer. Mannskapskapasiteten er 116. Fartøyet er skreddersydd for operasjoner i polare og fjerne strøk, og bygges etter DNV-GL PC(6)-notasjon. Fartøyet vil få et høyt sikkerhetsnivå og er fullt ut kompatibelt med Safe Return to Port-krav. Videre vil fartøyet utrustes med livbåtkapasitet til samtlige om bord.



Fasiliteter for passasjerer og mannskap har blitt høyt vektlagt under utviklingen av fartøyet. Ekskursjonsbåtene er lagret innendørs for sikker og effektiv håndtering av mannskapet. På øverste dekk finnes infrastruktur for to helikoptre, noe som vil gi en unik og enestående opplevelse for passasjerene. Alle passasjerlugarer er utvendige og har store vinduer og/eller private balkonger. Flere av lugarene om bord er også tilrettelagt for funksjonshemmede. Fartøyet har også en komfortabel spa- og velværeavdeling, og har to restauranter.



Som spesialister på ekspedisjoner til Antarktis or Arktis har Quark Expeditions vært en ledende aktør innen polare ekspedisjoner gjennom 25 år, heter det i pressemeldingen.