Vard Aukra med ny kontrakt

Vard Aukra har inngått kontrakt på bygging av et fiskefartøy til Orten Fiskeriselskap i Aukra kommune utenfor Molde.



Fartøyet skal være klar for levering i 3. kvartal 2018. Kontraktens verdi er på ca. 40 millioner kroner, opplyser Vard i en pressemelding.

Det nye fartøyet som er utviklet for line- og garnfiske, er 15 meter langt og har en bredde på 8 meter. Fartøyet er designet av Seacon i Måløy, og vil få mye norsk utstyr og leveranser om bord.

Orten Fiskeriselskap ble etablert i 2012 av brødrene Torstein, Øystein og Andreas Orten. Selskapet drives i dag av Torstein og Øystein Orten, og de har fartøyet Ragnhild Kristine som etter hvert vil bli erstattet av det nye fartøyet.

Øystein Orten, styreleder i Orten Fiskeriselskap, tilføyer:

«Vi gleder oss stort til å bygge ny båt, som vil gi oss mer enn dobling i fangstkapasitet, forbedret fiskebehandling, og ikke minst høyere komfort og sikkerhet for mannskapet om bord», heter det i pressemeldingen.

Byggingen av fartøyet vil ta til på verftet i mars 2018.

Verftsdirektør ved Vard Aukra, Geir Larsen, sier: «Dette var en trivelig nyhet for alle ansatte ved Vard Aukra. Det er kjekt å få bygge for et lokalt fiskeriselskap igjen, og vi har stor respekt for hva Orten-brødrene har oppnådd på kort tid. De er til inspirasjon for dagens ungdom som drømmer om å skape sine egne arbeidsplasser på sjøen.»