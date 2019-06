Vard bestiller sjøvannskjøling til kabelskip

Vard Brattvaag bygger et nytt kabelleggingsfartøy for Prysmian Group. Illustrasjon: Vard Design

Vard har tildelt Hydroniq Coolers en kontrakt for å levere et skrogintegrert sjøvannskjølingssystem, til et kabelleggingsfartøy som skipsbyggeren designer og bygger for Prysmian Group.



I henhold til avtalen skal Ålesund-selskapet Hydroniq Coolers – tidligere Sperre Coolers – levere selskapets Hydroniq Rack sjøvannskjølingssystem som integreres i skroget under fartøyets hovedmaskinrom. Marine kjølesystemer anvendes for å redusere temperaturen til motoren og andre støttesystemer ved hjelp av sjøvann.



– Dette er et banebrytende fartøy som har som intensjon å være den mest kapable kabelleggeren i sitt marked. Moderne teknologi som er spesialdesignet for undervannsoperasjoner er kombinert med redusert miljømessig fotavtrykk. Derfor passer vårt Hydroniq Rack marine kjølesystem godt til båten ettersom det er det er verdens mest energieffektive og vedlikeholdsvennlige sjøvannskjølesystem, sier Inge Bøen, administrerende direktør i Hydroniq Coolers.



Hydroniq Rack-systemet for sjøvannskjøling gir flere operasjonelle og økonomiske fordeler sammenliknet med tradisjonelle varmevekslere. Systemet gir en meget enkel og kort rørføring for sjøvann og har veldig lavt mottrykk som gir redusert energiforbruk for sjøvannspumper og dermed lavere drivstofforbruk, heter det i en pressemelding.



– Rack kjølesystemet vårt vil bli spesialsdesignet for akkurat dette kabelleggingsfartøyet. Vi sørger for å redusere vekten mest mulig og at det tar opp så lite plass som mulig, samt reduserer nedetiden ved overhaling til et minimum. I kombinasjon med svært lave vedlikeholdsbehov vil dette redusere skipets driftskostnader betydelig, som til syvende og sist gjør brukeren i stand til å operere et mye mer lønnsomt fartøy, sier Bøen.



Det nye kabelleggingsskipet vil kunne utføre installasjonsarbeid på havdyp over 2 000 meter, og har høy lastekapasitet gjennom store kabelkaruseller. Kabelleggeren er utviklet for å gjennomføre avanserte dypsvannsoperasjoner, både kabellegging og nedgraving ved hjelp av flere typer verktøy som store ploger og dynamisk posisjoneringssystem.



Med en lengde på 172 meter og bredde på 34 meter vil skipet ha plass til et mannskap på 120. Kabelleggeren er designet av Vard Design i Ålesund. Fartøyet skal leveres fra Vard Brattvaag i Norge i fjerde kvartal 2020. Skroget skal bygges ved Vard Tulcea i Romania.



Hydroniq Coolers har ikke oppgitt verdien på kontrakten.